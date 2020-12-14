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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

| hareketlendi! Bugün 14 Aralık 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ilk işlem gününde haberleri sabah saatleri itibarıyla takip edilmeye başlandı. ’dan gelen güncel ve canlı rakamlar gün içerisinde yatırımcıların ilgi odağı olurken alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanıyor. Öte yandan koronavirüs vaka sayılarındaki artış ekonomiyi de etkilerken inişli çıkışlı grafiği nedeniyle araştırılan önemli konular arasında yerini alıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 14 Aralık 2020 , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 14.12.2020 07:37 Son Güncelleme: 14.12.2020 07:38 ABONE OL
SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları önemini koruyor. Bilindiği üzere; Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle zaman zaman düşüş yaşadığı da görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 14 ARALIK 2020 PAZARTESİ

Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından araştırılırken haberimizin içerisinden 14 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,77

SATIŞ: 436,01

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.096,20

SATIŞ: 3.117,30

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.085,00

SATIŞ: 3.131,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.979,69

SATIŞ: 3.038,52

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.507,50

SATIŞ: 1.524,80

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 753,80

SATIŞ: 762,40

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,19

SATIŞ: 464,25

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SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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