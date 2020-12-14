SON DAKİKA | Altın fiyatları hareketlendi! Bugün 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Son dakika haberi… Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip edilen altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar araştırılmaya başlandı. Haftanın ilk işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen alış ve satış fiyatları önemini koruyor. Bilindiği üzere; Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metalin inişli çıkışlı grafiği nedeniyle zaman zaman düşüş yaşadığı da görülüyor. Peki; altın fiyatları ne kadar? 14 Aralık 2020 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!
Altın fiyatları canlı ve güncel rakamlar yatırımcılar tarafından araştırılırken haberimizin içerisinden 14 Aralık 2020 Pazartesi gününe ilişkin altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, alış ve satış fiyatlarını görebilirsiniz.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,77
SATIŞ: 436,01
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.096,20
SATIŞ: 3.117,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.085,00
SATIŞ: 3.131,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.979,69
SATIŞ: 3.038,52
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.507,50
SATIŞ: 1.524,80