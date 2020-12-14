SON DAKİKA - Asgari ücret 2021 ne kadar olacak? 2021 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Son dakika haberi… Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışma takvimini paylaştı. Yeni yılda geçerli olacak ücret belirleme çalışmaları sürerken ikinci toplantı 15 Aralık tarihinde yapılacak. Peki; asgari ücret ne kadar oldu 2021? Asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte 2021 asgari ücret ile ilgili son dakika gelişmeler…

ASGARİ ÜCRET 2021 NE KADAR? ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Yeni yıl için asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak şeklinde sorular gündemdeki yerini koruyor. 2021 asgari ücret henüz belli olmazken ilk toplantı 4 Aralık'ta yapıldı, ikincisi ise 15 Aralık'ta yapılacak.

Gelişmeler haberimizde…