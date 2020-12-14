SON DAKİKA! Gözler ASGARİ ÜCRET toplantısına çevrildi: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşını belirleyecek olan asgari ücret zammı ile ilgili toplantılar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplanmış ve ilk teklifler sunulmuştu. İkinci toplantı ise yarın gerçekleştirilecek. 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…
Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplanmış ve toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk; "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Yarın ise asgari ücret zammı için ikinci toplantı gerçekleştirilecek.
Buna göre asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar;
MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA
Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 2 bin 943 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 324 lira 71 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 2 bin 501 lira 55 kuruş olarak hesaplanıyor.
Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 3 bin 458 lira. Bunun 2 bin 943 lirasını brüt asgari ücret, 456 lira 17 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 58 lira 86 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Asgari ücret her yıl olduğu gibi bir önceki yılın aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantılarında yaptığı çalışmalarla belirleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini belirlemek üzere yine her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'tan itibaren çalışmaya başladı. Yarın gerçekleştirilecek olan ikinci toplantıdan çıkacak sonuç ise merakla bekleniyor.