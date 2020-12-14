SON DAKİKA! Gözler ASGARİ ÜCRET toplantısına çevrildi: 2021 Asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak?

Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberi: Türkiye'de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşını belirleyecek olan asgari ücret zammı ile ilgili toplantılar sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplanmış ve ilk teklifler sunulmuştu. İkinci toplantı ise yarın gerçekleştirilecek. 2021 yılından itibaren geçerli olacak yeni asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu geçtiğimiz günlerde toplanmış ve toplantının ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Bakan Selçuk; "Asgari ücretin işçi ve işverenlerin beklentilerine uygun, çalışma hayatına olumlu katkı sağlayacak seviyede belirleneceğine inanıyorum." dedi. Yarın ise asgari ücret zammı için ikinci toplantı gerçekleştirilecek.

Buna göre asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte detaylar;