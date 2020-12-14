Son dakika: Otomobilde sıfır faiz müjdesi

Son dakika: İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk bu kez yıl sonu fırsatı olarak sıfır otomobil pazarına olumlu yansıyacak. Uzun süredir fiyat artıran otomotiv markalarının yıl sonu gerekçesiyle hem sıfır araç fiyatlarında indirime gitmesi hem de faizsiz 120 bin araç satması öngörülüyor. Buna göre araba almak isteyen vatandaşlar için Aralık ayı fırsat ayı olarak öne çıkacak ve önümüzdeki günlerde sıfır faiz kampanyası ile binlerce otomobil satışı gerçekleşecek.

Aralık ayının son 20 günü son derece hareketli bir sıfır otomobil pazarına sahne olacak