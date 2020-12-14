SON DAKİKA! Türkiye’de milyonlarca emeklinin beklediği zam haberi: 2021 Emekli Ocak zammı ne kadar, kaç para olacak?

Türkiye'de milyonlarca emekli Ocak ayında maaşlara yapılacak zam miktarı ile ilgili detayları merak ediyor. Bilindiği üzere emeklilere her yıl Ocak ve Temmuz ayında zam yapılıyor. Yapılacak zamlarda ise en önemli etken enflasyon rakamları oluyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verileri açıklandı. Açıklanan bu rakamlar eşliğinde ise Emekli Ocak zammı yüzde 7.02 olarak görülüyor. Buna göre, en düşük ve en yüksek SSK, BAĞKUR, memur emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı tablosu;