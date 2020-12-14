Türkiye’de online dolandırıcılık dünyanın beşte biri

Pandemi nedeniyle artan online ödeme işlemlerine kasım ayındaki alışveriş çılgınlığı eklenince Türkiye ve dünyada güvenlik konusu daha da ön plana çıktı. 16 haneli kart numarası belki de TC Kimlik numarasından sonra en çok kullandığımız numara oldu. Öyle ki 2020 yılı online kartlı ödemelerde Ocak- Eylül ayı rakamı 2019'un tamamını yakaladı gibi. 2020'nin dokuz ayında 584 milyon işlem olurken 2019'un tamamı 607 milyondu. Pandeminin hissedilmeye başladığı Mart ayından bu yana ikinci çeyrek artışı bir önceki yıla göre yüzde 30.9 olurken dördüncü çeyrekte bu oran yüzde 47.4'e kadar çıkıyor. İşlem tutarında da benzer bir artış var. 2019 yılı geneli 190 milyar TL olurken 2020'nin ilk dokuz ayı 178 milyara kadar ulaştı.Bu rakamlar akıllara güvenliği tekrar getiriyor. Peki Türkiye'de online kartlı ödemeler ne kadar güvenli? Bankacılık sektörü ve ödeme hizmeti şirketlerinin güvenlik altyapısına yaptığı yatırım Türkiye'yi dünya ortalamasının oldukça altına taşıdı. Türkiye'ye ilişkin online dolandırıcılık verileri hem Avrupa hem de dünya ortalamalarının altında. Mastercard Türkiye ve Azerbaycan Genel Müdürü Yiğit Çağlayan, Türkiye'nin dünya dolandırıcılık ciro ortalamasının yaklaşık 5'te 1'i seviyelerinde seyrettiğini vurguladı. Mastercard olarak global dolandırıcılık verilerini 2018'de başladıkları bir endeks ile takip ettiklerini belirten Çağlayan, "2018 yılının ikinci çeyreğini 100 puan olarak baz alan bu indekse göre 2020 yılı için elimizdeki en son veriler 92.5 seviyesine inmiş durumda. Dolayısıyla global düzeyde dolandırıcılık eylemlerinde bir azalma eğiliminden söz edebiliriz. Bununla beraber e-ticaret, posta ve telefon yoluyla gerçekleşen işlemlerdeki dolandırıcılık tutarının toplam tutar içinde yüzde 81 oranına yükseldiği görülüyor. Türkiye'ye ilişkin online sahtekarlık verileri ise hem Avrupa hem de dünya ortalamalarının altında seyrediyor" dedi.PANDEMİNİN sahtekarlığa sayısal anlamda ciddi bir etkisi olmadığını da belirten Çağlayan, "Ama içeriklerin değişmesine yol açtı. Türkiye'de ve tüm dünyada insanların hijyen ve sağlık gibi konulara öncelik verdiği bu dönemde Kovid-19 ile bağlantılı olarak sahte ilaç, koruyucu malzeme, kamu yardımı gibi konularda tüketiciyi yanıltmayı amaçlayan içerikler daha ön plana çıkmış durumda" değerlendirmesinde bulundu.ÇAĞLAYAN, adres satırında yeşil onay işareti olan sitelerin Ticaret Bakanlığı tarafından 'güvenilir' olarak kabul edildiğini belirterek şunları söyledi: "Kullanıcıların ilk etapta buna dikkat etmelerini öneriyoruz. Yapılan teklif veya sunulan fiyat gerçek olamayacak kadar iyi ise dolandırıcılık ihtimali de artıyor. Alışveriş esnasında da dikkat edilmesi gereken bir çok konu var. Öncelikle unutulmamalıdır ki kart şifresi size özeldir. Şifrelerin banka personeli dahil kimseyle paylaşılmaması gerekiyor. Kullandığınız, kayıt yaptırdığınız bütün internet sitelerinde aynı şifreyi kullanmayın. Diğer yandan ödeme yaparken de sanal kart, güvenli ödeme yöntemi veya bizim sunduğumuz Masterpass gibi kullanıcıların kart bilgilerini saklayan çözümlerin kullanımı da bu riskleri düşürüyor."