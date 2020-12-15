1.2 milyon işçiye ikramiye müjdesi

Yaklaşık 1.2 milyon kamu işçisine ilave tediye (ikramiye) ödemeleri dün başladı. Yeraltında çalışan maden işçileri de ikramiyelerini 23 Aralık'ta alacak. Asgari ücretle çalışan bir işçiye 13 günlük ücreti karşılığı en az 915 lira ikramiye ödenirken ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye bu sürede yapılacak ödeme yaklaşık bin 250 lirayı buluyor. Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret pazarlığında ikinci toplantı bugün TİSK'in ev sahipliğinde yapılacak.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu işçilerine ilave tediye ödemelerinin dün yatırıldığını duyurdu. Bakan Selçuk, 2017'de taşerondan kadroya geçen işçilerin de ilave tediyelere dâhil olduğunu belirterek, "Türkiye için değer üreten, kalkınmanın büyük destekçisi olan işçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.Kamuda istihdam edilen işçilere ödenen ilave tediyeler 52 günlük olup, yılda 2 kez yayınlanıp ikişer taksitte ödeniyor. Kamu işçilerine her yıl 52 günlük ücretleri tutarında ilave tediye dört taksitle ödeniyor. Yasayla güvence altına alınan ilave tediye hakkından bütün kamu işçileri yararlanıyor. İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. Yılın ilk taksiti olan ocak ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödeniyor. İlave tediyenin hesabı işçinin esas ücretinin aylık toplamına göre yapılıyor. Bu kazançta fazla mesai, evlilik, çocuk zamları veya primleri, ayni yardımlar, hafta ve genel tatil ücretleri dikkate alınmıyor.BU ikramiyelere haciz konulamayacağı Yargıtay kararıyla da hüküm altına alınmış bulunuyor. Ödemeler yılın tamamında çalışan işçilere 52 gün olarak ödeniyor. Yıl boyu çalışmayan işçilere de çalıştıkları süre oranında ödeme yapılıyor. Ödemeler dört taksit ocak, haziran, eylül ve aralık aylarında 13'er günlük tediye olarak yapılıyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi için 13 günlük ücreti karşılığı yaklaşık 915 lira ilave tediye ödemesi yapılırken, ücret arttıkça bu tutar da yükseliyor. Bu tutar ücret arttıkça yükseliyor. Örneğin 4 bin lira ücret alan bir işçiye bu sürede yapılacak ödeme yaklaşık bin 250 lira oluyor.MİLYONLARCA çalışanı, dolaylı olarak da tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci kez toplanacak. Çevrim içi düzenlenecek toplantıda, heyetler sunum yapacak. Toplantıda, TİSK heyeti dünya ve Türkiye'deki ekonomik ve sosyal görünüme dair paylaşımda bulunup, görüşlerini sunacak.