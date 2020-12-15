Ağbal ilk kez kamera karşısına geçecek

GÖREVE başladığı günden bu yana iletişim faaliyetlerine ağırlık veren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, ilk kez kameraların önüne çıkmaya hazırlanıyor. Ağbal, yarın '2021 Para ve Kur Politikası Metni' sunumunu video konferans ile yapacak. İlk olarak 1990 yılında hazırlanan ve 1998 yılından bu yana da düzenli yayınlanan metinler daha önceki uygulamalarda basın toplantısıyla sunuluyordu. Son olarak Murat Çetinkaya döneminde 2016 yılının sonunda basın toplantısıyla sunulan metin, o tarihten bu yana basın toplantısı düzenlenmeden bankanın internet sitesinden yayımlanıyordu. Kasım ayında TCMB Başkanı olarak atanan Naci Ağbal, görev dönemine hızlı bir giriş yapmıştı. Göreve geldiğinin ertesi günü banka müdürleriyle bir araya gelen Ağbal, banka genel müdürleri ile toplantısının ikinci ayağını perşembe günü gerçekleştirmeye hazırlanıyor.