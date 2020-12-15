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2021 () zam oranları belli oldu mu? AGİ ne kadar olacak?

olarak da bilinen 2021 için meraklı bekleyiş sürüyor. Her yıl gerçekleşen tespit toplantıları ardından belirli koşullar göz önüne alınarak belirlenen bu tutar çalışan kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişilere göre de değişiklik gösteriyor. Örneğin; bekar bir çalışanın aldığı Asgari Geçim İndirimi ile eşi çalışmayan çocuklu bir çalışanın alacağı ücret bir olmuyor. Peki, AGİ ne kadar olacak? İndirimi zam oranları belli oldu mu? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 15.12.2020 17:39 Son Güncelleme: 15.12.2020 17:39 ABONE OL
2021 AGİ Asgari Geçim İndirimi zam oranları belli oldu mu? AGİ ne kadar olacak?

Yılın son günleri ile beraber milyonlarca çalışanın gündeminde 2021 AGİ de yer aldı. Asgari ücretle beraber belirlenecek olan bu tutar her yıl gerçekleşecen tespit komisyonu toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenirken ilk toplantının 4 Aralık tarihinde gerçekleştiği de biliniyordu. Peki, Bu yıl AGİ ne kadar olacak? 2021 Asgari Geçim İndirimi zam oranları belli oldu mu? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

BU SENE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2021 AGİ BELLİ OLDU MU?

Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi; Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak sınıflandırılan sigorta kapsamındaki çalışanlara ödenen AGİ tutarı, söz konusu sınıflara göre farklılık gösteriyor. Yılın son günleri ile beraber gelecek sene bu tutarın ne kadar olacağı merak konusu haline geldi…

AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücrete dahil mi?Henüz bu yıl uygulanacak olan zam belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI

Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.

2020 AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NE KADARDI?

  • Bekar bir işçi için 220 lira 73 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) işçi için 264 lira 87 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 1 çocuklu işçi için 297 lira 98 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 2 çocuklu işçi için 331 lira 9 kuruş
  • Evli (eşi çalışmayan) 3 çocuklu işçi için 375 lira 23 kuruş.
  • Evli, eşi çalışan 220,68 TL
  • Evli, eşi çalışan, 1 çocuklu 253,79 TL
  • Evli, eşi çalışan, 2 çocuklu 286,89 TL
  • Evli, eşi çalışan, 3 çocuklu 331,03 TL
  • Evli, eşi çalışan, 4 çocuklu 353,09 TL
  • Evli, eşi çalışan, 5 çocuklu 375,17 TL

AGİ 2020 ne kadar oldu? AGİ hesaplama nasıl yapılır? Asgari ücrete dahil mi?

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NASIL HESAPLANIR?

Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i,

olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.

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2021 AGİ (Asgari Geçim İndirimi) zam oranları belli oldu mu? AGİ ne kadar olacak?
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