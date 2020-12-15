Dördüncü çeyreğe güçlü başlangıç

Hükümetinaldığı tedbirler ve kamu bankalarının desteğiyle normalleşmenin başladığı yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6.7 ile dünyanın en hızlı büyüyen ülkesi olan Türkiye, son çeyreğe de beklentilerin üzerinde bir başlangıç yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından dün açıklanan verilere göre, sanayi üretimi yılın son çeyreğinin ilk ayı olan ekimde aylık bazda yüzde 1.1 artarak, piyasa beklentisi olan yüzde 0.8'lik küçülmenin çok üstünde bir performansa imza attı.Sanayi üretimi yıllık bazda ise yüzde 10.2 ile yine piyasa beklentisi olan yüzde 7-8 aralığının çok üstünde yükseldi. Türkiye aynı zamanda yıllık bazdaki artışta, şu ana kadar ekim verisini açıklayan ülkeler arasında dünyada en iyi performansı sergileyen ülke oldu. Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 21 ile dayanıklı tüketim malında görüldü. Dayanıklı tüketimde aylık bazda artış ise yüzde 4.8 olarak gerçekleşti. Dördüncü çeyreğe güçlü bir başlangıç yapıldığının diğer bir işareti de ciro endeksleri ile perakende satış hacminden geldi. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ekimde yıllık yüzde 30.9 arttı. Böylece Eylül 2018'den bu yana en yüksek yıllık artış yakalandı. Öte yandan perakende satış hacmi ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12 arttı.SANAYI ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretiminin ekimde piyasa beklentilerininde üstünde arttığını belirterek, "Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının ikinci dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz. Hedefimiz çok net, sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak, katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Hedefe ulaşmak için ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek, finansal istikrarı güçlendireceğiz" dedi.