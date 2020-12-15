Google çöktü, akıllı evler kilitli kaldı

servisleri olmadan bir saat hatta bir gün yaşamanın ne demek olduğunu dünya çapında milyonlarca kullanıcı yaşadı. Google'ın bulut üzerinden sunduğu ve milyonlarca kullanıcıya sahip olduğu Youtube, Gmail, Google Drive, Google e-Tablolar, Haritalar ve YouTube ile ana arama motoru dahil pek çok servis çöktü. 1.5 milyar kullanıcıyla dünyanın en popüler e-posta platformu Gmail ve milyarlarca videonun yüklendiği YouTube video paylaşım sitesine erişim imkânsız hale geldi. Kesintileri izleyip bildiren DownDetecter sitesi, dün saat 11:40 civarında sitelerle ilgili sorunları bildiren on binlerce kullanıcının olduğunu belirtti. Sorunlar ağırlıklı olarak Avrupa'da yaşandı. Ancak Avustralya, ABD'nin doğu kıyılarında ve Afrika'nın bazı bölgeleri ile Güney Amerika ve Asya'da da sorun bildirildi. Google, sorunun farkında olduğunu ve kullanıcıların çoğunluğunun hizmetlerine erişemeyeceğini söyledi.Daha önce yapılan komik video paylaşımları da gerçek oldu. Sesli komutla akıllı evlerinde kapı açmak ya da ışıkları söndürmek isteyenler başarılı olamadı. İnsanlar ısıtıcı ya da soğutucuyu kullanamadı. Çünkü kapı zillerini ve ışıklarını kontrol etmelerine izin veren ve birçok müşteriyi kargaşa içinde bırakan Google Home ve Nest'i de etkiledi. Bazılarının geçersiz bir kapı zili vardı, diğerleri ise ışıklarını açmak veya kapatmak için Google Asistanlarına ulaşamadı. Küresel kesintiye neyin neden olduğu ve hizmetlerin tam olarak geri yüklenip yüklenmediğine ilişkin Google'dan resmi bir açıklama henüz yapılmadı. DownDetector'a göre, bu sitelerdeki sorunların sırasıyla yüzde seksen biri ve yüzde 91'i giriş yapmakla ilgiliydi.