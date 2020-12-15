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İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığının ilk "P-72 Deniz Karakol Uçağı"nı envanterine aldığını bildirdi. Burada Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımı ile hizmete giriş töreni düzenlendi.

AA
Giriş Tarihi: 15.12.2020 12:22 ABONE OL
İlk P-72 Deniz Karakol Uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Meltem-3 projesi kapsamında "TCB-751" kuyruk numaralı karakol uçağı, TUSAŞ'ın Ankara tesislerinde yapılan törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca teslim alındı.

Uçak, Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Deniz Hava Komutanlığına intikal ettirildi.Burada Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun katılımı ile hizmete giriş töreni düzenlendi.

Törende Deniz Kuvvetleri Komutanlığının P-72 Deniz Karakol Uçakları ile artan hava gücü ve Mavi Vatan'daki etkinliği vurgulandı.

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İlk "P-72 Deniz Karakol Uçağı" Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine kazandırıldı
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