Son dakika: 1000 TL hibe desteğini kimler alacak? E-devlet ile 1000 TL hibe kira desteği başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Son dakika haberi: 14 Aralık tarihli Kabine toplantısı sonrası milyonlarca esnafın beklediği müjde Başkan Erdoğan'dan geldi. Pandemi sürecinde ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan esnaflara hibe desteği verileceği ifade edilirken "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. Peki, 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor? İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları…

ESNAFA KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ! 1000 TL HİBE YARDIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerine de yer verilmişti...