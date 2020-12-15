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Canlı rakamlar ile : 15 Aralık bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde haberleri yakından takip ediliyor. Sabah saatleri itibarıyla araştırılan konular arasında yer alan sarı metal için alış ve satış fiyatları merak edilirken canlı rakamlar ile bu noktada önem kazanıyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 15 Aralık bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 15.12.2020 07:13 Son Güncelleme: 15.12.2020 07:14 ABONE OL
Canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları: 15 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanırken vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesi uzun bir süredir ise devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 15 ARALIK 2020 SALI

Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları araştırmaları başladı. Haberimizin içerisinden alış ve satış fiyatlarını görebilir, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,54

SATIŞ: 435,77

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.094,40

SATIŞ: 3.114,40

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,33

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.506,60

SATIŞ: 1.523,40

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 753,30

SATIŞ: 761,70

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,77

SATIŞ: 463,87

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
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Canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları: 15 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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