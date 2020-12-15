Canlı rakamlar ile son dakika altın fiyatları: 15 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı rakamlar merak edilmeye başlandı. Haftanın ikinci işlem gününde Kapalıçarşı'dan gelen rakamlar önem kazanırken vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. Gram altının 500 TL'nin altında seyretmesi uzun bir süredir ise devam ediyor. Peki; altın fiyatları ne kadar oldu? 15 Aralık bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları…

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 15 ARALIK 2020 SALI

Sabah saatleri itibarıyla altın fiyatları araştırmaları başladı. Haberimizin içerisinden alış ve satış fiyatlarını görebilir, canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.