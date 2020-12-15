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Ocak zammı ile ilgili haberi: 2021 , kaç para olacak? Gözler Asgari Ücret Toplantısı'nda!

2021 zammı ile ilgili haberi: Türkiye’de milyonlarca asgari ücretli çalışanın maaşının belirleneceği Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon ilk toplantı için 4 Aralık’ta toplanmış ve ilk teklifler sunulmuştu. Bugünkü görüşmeden çıkacak sonuç ise doğrudan 7 milyon dolayı yoldan ise tüm yurttaki vatandaşları ilgilendiriyor. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? , kaç TL olacak? İşte konuya ilişkin son dakika detayları;

Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:47 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:47 ABONE OL
Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? Gözler Asgari Ücret Toplantısı'nda!

Asgari ücrete yapılacak zam miktarıyla ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 7 milyon asgari ücretli çalışanın maaşı üzerinde doğrudan etkisi olacak olan asgari ücret zammı, dolaylı yoldan ise 83 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret zammının belirlenmesi için ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bugün toplanacak. Hatırlanacağı üzere ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Peki, asgari ücret 2021 zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin detaylar ve son dakika gelişmeleri;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KOMİSYON TOPLANIYOR! 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl için asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak şeklinde sorular gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette yapılacak artışa ilişkin ilk toplantı 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Gözler ise bugün yapılacak olan toplantıya çevrildi.

Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İşte tüm detaylar;

ASGARİ ÜCRET 2021 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından Asgari Ücret Tespit Komisyonunun çalışma takvimini paylaştı. 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını TİSK'in ev sahipliğinde 15 Aralık'ta yapacak. Üçüncü toplantısını ise Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş) ev sahipliğinde 22 Aralık'ta gerçekleştirecek.

YENİ ASGARİ ÜCRETLE ARTACAK

Yasaya göre işten çıkarılanları işe alan işverene Türkiye İş Kurumu tarafından 1.324 lira destek sağlanacak. İşçiyi ücretsiz izne çıkarmak zorunda kalırsa aylık 1.168 lira ücret desteği verilecek. İşveren eski işçisini işe almayı kabul etmezse İŞKUR'a başvuru yapılması durumunda aylık 1.030 TL destek sağlanacak.Yeni yılda asgari ücretteki artışa paralel olarak bu tutarlar da artacak. Bugün itibarıyla işsizlik ödeneği almaya devam edenler, daha önce alanlar da bu haktan yararlanabilecek.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği 5'er işçi, işveren ve devlet temsilcisi olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Bu komisyonda, işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip konfederasyon olduğu için Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) temsil ediyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'un başkanlığında, Bakanlık'ta yapılacak ilk toplantının ardından komisyon, işçi ve işverenin ev sahipliğinde de ayrı ayrı toplanıyor. Komisyon, son toplantısını yine Bakanlık'ta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? Gözler Asgari Ücret Toplantısı'nda!
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