Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika haberi: 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? Gözler Asgari Ücret Toplantısı'nda!

Asgari ücrete yapılacak zam miktarıyla ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 7 milyon asgari ücretli çalışanın maaşı üzerinde doğrudan etkisi olacak olan asgari ücret zammı, dolaylı yoldan ise 83 milyon vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret zammının belirlenmesi için ise işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan komisyon bugün toplanacak. Hatırlanacağı üzere ilk toplantı 4 Aralık tarihinde gerçekleşmişti. Peki, asgari ücret 2021 zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte asgari ücret zammına ilişkin detaylar ve son dakika gelişmeleri;

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN KOMİSYON TOPLANIYOR! 2021 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeni yıl için asgari ücret ne kadar, asgari ücret zammı ne zaman belli olacak şeklinde sorular gündemdeki yerini koruyor. Asgari ücrette yapılacak artışa ilişkin ilk toplantı 4 Aralık'ta gerçekleştirildi. Gözler ise bugün yapılacak olan toplantıya çevrildi.

Peki, asgari ücret zammı ne kadar olacak?

İşte tüm detaylar;