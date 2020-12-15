Son Dakika Haberi: Esnafa 1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Kira yardımı ve esnafa hibe desteği ile ilgili son dakika haberi geldi! Önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası birçok vatandaşı ilgilendiren müjdeli haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgını döneminde yapılan ekonomik destek düzenlemeleri ve paketlerinin süresinin uzatıldığını, ayrıca kira yardımı ve hibe desteğinin verileceğini duyurdu. Vatandaşlar, açıklanan kabine kararı sonrası 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.

SON DAKİKA: ESNAFA KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ! 1000 TL HİBE YARDIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerine de yer verilmişti...

İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları…