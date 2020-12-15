Son Dakika Haberi: Esnafa 1000 TL kira yardımı başvurusu nasıl yapılır? E-devlet üzerinden 1000 TL hibe desteği kimlere verilecek?

Kira yardımı ve esnafa hibe desteği ile ilgili son dakika haberi geldi! Önceki gün gerçekleştirilen kabine toplantısı sonrası birçok vatandaşı ilgilendiren müjdeli haberler geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrası yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasında, koronavirüs salgını döneminde yapılan ekonomik destek düzenlemeleri ve paketlerinin süresinin uzatıldığını, ayrıca kira yardımı ve hibe desteğinin verileceğini duyurdu. Vatandaşlar, açıklanan kabine kararı sonrası 1000 TL hibe desteği başvurusu nasıl yapılır, ödemeler ne zaman başlıyor sorusunun yanıtını araştırmaya başladı.
SON DAKİKA: ESNAFA KİRA DESTEĞİ MÜJDESİ! 1000 TL HİBE YARDIMI İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Geçtiğimiz gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan esnafa kira desteği için detayları kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada; "Toplam 1 milyon 239 bin 438 kişiye 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız." ifadelerine de yer verilmişti...
İşte gelen son dakika haberi ve esnafa yapılacak kira desteğinin detayları…
1000 TL KİRA DESTEĞİ DETAYLARI BELLİ OLDU!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız" dedi. İşte esnafa yapılacak kira desteği ve Başkan Erdoğan'ın açıklamasının detayları...
Kabinede kira yardımı hakkında son dakika haberi! Esnafa kira yardımı paketi faturalar da silinecek mi? Kira düzenlemesi açıklandı! | Video
"Esnafımıza kira desteği ile gelir kaybı desteği için çalışmalara başladık. Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır."
"İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız."
"Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz."
Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık.
"Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır."
"Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak."