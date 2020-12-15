Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberleri - Emekliye ve memura ek 454 lira! İşte emekli ve memur zammıyla ilgili detaylar...

haberleri - Emekliye ve memura ek 454 lira! İşte ve memur zammıyla ilgili detaylar...

haberi: ve memurlar ocak zammı için geri sayıma başladı. Maaşların yanı sıra diğer ödemelerde de artış yaşayacak emekli ve memurlar aile yardımını da zamlı almaya hazırlanıyor. Eğer talepler hayata geçerse, 2 çocukluya aylık 454 lira ek gelir yolu açılacak. Aile yardımı hem memur hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri için talep ediliyor. Aile yardımı hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri yükselecek. İşte son dakika haberinin detayları...

TAKVİM
Giriş Tarihi: 15.12.2020 09:28 Son Güncelleme: 15.12.2020 09:33 ABONE OL
Son dakika haberleri - Emekliye ve memura ek 454 lira! İşte emekli ve memur zammıyla ilgili detaylar...

Emekli ve memur maaşlarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Ocak'ta memurların hem maaşları hem de aile yardımları artacak. Her ay verilen aile yardımı ödemelerine, maaşlar gibi yüzde 3 zam ve 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 4'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

5 aylık yüzde 7.02 çıkan enflasyona göre, memurların Ocak artışı yüzde 6.02 çıkarken, Aralık enflasyonuna göre bu oran artacak ya da azalacak. Eş yardımı şu ana kadar gerçekleşen yüzde 6.02'lik orana göre 351,09 liradan 372,22 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 81,88 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 40,94 liraya yükselecek.

Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur, aylık 428 lira yerine 454 lira aile yardımı almaya başlayacak.

TÜM EMEKLİLER İÇİN

Memurlar artışı merak ederken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor. Memur konfederasyonları tarafından da gündeme getirilen bu talebin yeni yılda yapılacak toplu sözleşme görüşmeleri ve 2 kez toplanacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarının gündemlerine gelmesi ve karara bağlanması bekleniyor.

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim

Aile yardımı hem memur hem SSK ve Bağ- Kur emeklileri için talep ediliyor. Aile yardımı hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri yükselecek.

SON DAKİKA HABERİ! Asgari ücret zammı netleşiyor! 2021 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Tespit komisyonu toplanıyor...

Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
Avrupa ve ABD’ye nefes aldıran girişim
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberleri - Emekliye ve memura ek 454 lira! İşte emekli ve memur zammıyla ilgili detaylar...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA