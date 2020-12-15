Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? MTV, KYK, SGK, Vergi borç yapılandırma başvuru ekranı ve tüm detaylar!

Vergi yapılandırma başvuru süreci tüm hızıyla devam ederken bilindiği üzere vatandaşlar bu işlemler için vergi dairelerine gitmek zorunda kalmadan interaktif sistem üzerinden işlemlerini kolayca gerçekleştirebiliyor. Hal böyleyken borçlarını 18 aya varan taksitle ödeme kolaylığından faydalanmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, MTV, KYK, SGK, Vergi borcu yapılandırma nasıl yapılır? Borç yapılandırma ile faizler siliniyor mu, son başvuru tarihi ne zaman? İşte konuya dair merak edilen tüm detaylar…

VERGİ BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILIR? BORÇ YAPILANDIRMA SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Tarihin en kapsamlı borç yapılandırma kanunu mecliste kabul görmesinin ardından binlerce kişinin gündem maddesi arasında yer almaya devam ediyor. İnteraktif vergi dairesi üzerinden vatandaşlar TC kimlik no ve şifreleri ile giriş yapmalarının ardından borçlarını yapılandırmak üzere başvuruda bulunabiliyor…