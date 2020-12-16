2021 AGİ ne kadar olacak? AGİ (Asgari Geçim İndirimi) zam oranları belli oldu mu?

Yılın son günleri ile beraber milyonlarca çalışanın gündeminde 2021 AGİ de yer aldı. Asgari ücretle beraber belirlenecek olan bu tutar her yıl gerçekleşecen tespit komisyonu toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenirken ilk toplantının 4 Aralık tarihinde gerçekleştiği de biliniyordu. Peki, Bu yıl AGİ ne kadar olacak? 2021 Asgari Geçim İndirimi zam oranları belli oldu mu? İşte konuya dair tüm gelişmeler…
BU SENE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2021 AGİ BELLİ OLDU MU?
Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi; Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak sınıflandırılan sigorta kapsamındaki çalışanlara ödenen AGİ tutarı, söz konusu sınıflara göre farklılık gösteriyor. Yılın son günleri ile beraber gelecek sene bu tutarın ne kadar olacağı merak konusu haline geldi…
Henüz bu yıl uygulanacak olan zam belirlenmedi. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLAMASI
Başkan Erdoğan geçtiğmiz günlerde yaptığı açıklamada asgari ücret ile ilgili, "Görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerde bakanlığımız bu görüşmeleri işveren-işçi kesimiyle yürütecekler. Bizim de önümüze gelecek, adımları birlikte atacağız. Temennimiz isabetli, hayırlı bir karar olmasıdır." ifadelerini kullanmıştı.
2020 AGİ (ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ) NE KADARDI?
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ AGİ NASIL HESAPLANIR?
Asgarî geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;
Mükellefin kendisi için % 50'si,
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u,
Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5'i,
Üçüncü çocuk için %10'u
Diğer çocuklar için % 5'i,
olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12'ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanıyor.