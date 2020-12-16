2021 AGİ ne kadar olacak? AGİ (Asgari Geçim İndirimi) zam oranları belli oldu mu?

Yılın son günleri ile beraber milyonlarca çalışanın gündeminde 2021 AGİ de yer aldı. Asgari ücretle beraber belirlenecek olan bu tutar her yıl gerçekleşecen tespit komisyonu toplantılarında yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenirken ilk toplantının 4 Aralık tarihinde gerçekleştiği de biliniyordu. Peki, Bu yıl AGİ ne kadar olacak? 2021 Asgari Geçim İndirimi zam oranları belli oldu mu? İşte konuya dair tüm gelişmeler…

BU SENE AGİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? 2021 AGİ BELLİ OLDU MU?

Bilindiği üzere Asgari Geçim İndirimi; Bekar, evli eşi çalışmayan, evli eşi çalışmayan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu, evli eşi çalışan, evli eşi çalışan 1, 2, 3, 4 veya 5 çocuklu olarak sınıflandırılan sigorta kapsamındaki çalışanlara ödenen AGİ tutarı, söz konusu sınıflara göre farklılık gösteriyor. Yılın son günleri ile beraber gelecek sene bu tutarın ne kadar olacağı merak konusu haline geldi…