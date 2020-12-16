SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık bugün gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel ve canlı son dakika bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününde dengeli bir grafik çizmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında altın fiyatları zirve rakamlarını görmüş ve Kasım ayına kadar bu çıkışını sürdürmüştü. Bu süreçte gelen olumlu yöndeki aşı haberleri altın fiyatları üzerindeki sert düşüşün nedeni oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Aralık güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları
Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ALIŞ: 421,51
SATIŞ: 438,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 2.981,75
SATIŞ: 3.040,63
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.514,40
SATIŞ: 1.526,20
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.110,20
SATIŞ: 3.124,80
ALIŞ: 3.090,00
SATIŞ:3.136,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,33
ALIŞ: 1.506,60
SATIŞ: 1.523,40
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 753,30
SATIŞ: 761,70
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 463,77
SATIŞ: 463,87
CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.
Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.
"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.