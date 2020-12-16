SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık bugün gram, ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para?

Kapalıçarşı'dan altın fiyatları ile ilgili gelen güncel ve canlı son dakika bilgileri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın haftanın üçüncü işlem gününde dengeli bir grafik çizmeye devam ediyor. Bilindiği üzere Ağustos ayında altın fiyatları zirve rakamlarını görmüş ve Kasım ayına kadar bu çıkışını sürdürmüştü. Bu süreçte gelen olumlu yöndeki aşı haberleri altın fiyatları üzerindeki sert düşüşün nedeni oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 16 Aralık güncel ve canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA)

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ PARA?

Haberimizden, 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.