Bakan Karaismailoğlu: Otoyollarımızı incelemeye gelen yabancı ülkeler var

'BUNLARIN YÜZDE 80'İNİ TAMAMLADIK'

Karaismailoğlu, ülkenin belirli yerlerinde trafik yoğunluğunun, ihtiyaçlarının çok acil ve yoğun olduğu kesimlerde ilave finans kaynakları üretmek için yap-işlet-devret projeleri de faaliyete geçirdiklerini dile getirerek, "Malumlarınız bizim son 18 yılda yaptığımız 910 milyar liralık yatırımın sadece yüzde 18'i yap-işlet-devret projeleri ile yani kamu-özel işbirliği ile yapıldı, yapılmakta olan projeler de var. Bunların yüzde 80'ini tamamladık. Ayrıca kamu-özel işbirliği ile yapmayı planladığımız projelerimiz de var. Daha çok yap-işlet-devret projelerini değerlendirdiğimiz, uygulamaya koyduğumuz, fizibilitesi uygun olan kesimler; trafik yoğunluğunun fazla olduğu kesimler. Bunlardaki amacımız işleri kısa sürede bitirip vatandaşımızın ve milletimizin hizmetin de kullanmak ve hem de ilave finans kaynakları oluşturmak" ifadelerini kullandı.