Bütçe kasımda 13.4 milyar TL fazla verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Bütçe gelirleri kasımda 109.7 milyar lira, giderleri 96.3 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe kasımda 13.4 milyar lira fazla, ocak-ekim döneminde 132.1 milyar lira açık verdi. Geçen yılın aynı döneminde 92.9 milyar TL açık verilmişti. Koronavirüs nedeniyle artan bütçe açıkları dünya ekonomilerinde öncelikli bir alan olarak ele alınmamaya devam ediyor. Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak- Kasım 2019 döneminde 895 milyar 418 milyon lira iken, bu yılın aynı döneminde yüzde 18.8 artışla 1 trilyon 63 milyar 987 milyon liraya yükseldi. Böylelikle 2020 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 95 milyar 461 milyon lira ödeneğin yüzde 97.1'i kullanılmış oldu. Faiz hariç bütçe giderleri ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.9 artarak 934 milyar 914 milyon liraya ulaştı.