Emine Erdoğan: ‘‘Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Pandemi Döneminde Tam Bir Şifa"

Çalıştayın başarılı geçmesini dileyen Emine Erdoğan, "Tam da şifa aradığımız pandemi döneminde, burada konuşulacak konular, ayrı bir değer taşıyor. Zira hepimiz bugünlerde, sağlığın, derin bir nefes alabilmenin, ne kadar büyük nimet olduğunu, daha iyi anlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla yeme içmeden, soluduğumuz havaya kadar her şey, sağlığa dahildir. Bu anlamda, tabiatın şifa kaynaklarını, keşfe çıkmalıyız. Tabiat, bilinen en büyük eczanedir. Bitkilerin dili, hala yeterince keşfedilmemiş, son derece zengin bir dildir. Bugün, modern tıpta kullanılan ilaçların temelinde, bitkiler var. Eski zamanlarda tıp, bizatihi bitkilerden edinilen şifaydı. Tabii, bununla birlikte, bitkilerden şifa elde etmenin de bir kültürü vardı."

"KADIN İSTİHDAMINI ARTIRMAK İÇİN BÜYÜK BİR FIRSAT''

Tüm dünyada katlanarak artan bir süratle, doğal olana dönüş olduğunu vurgulayan Emine Erdoğan, "Bunun en önemli göstergesi, bitkisel ilaçların, artan pazar payıdır. Tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, ülkemiz büyük bir potansiyele sahip. Gerek ekonomik getirisi, gerekse küresel olarak artan talebi, mutlaka göz önüne almalıyız. Ve bu fırsatı, ülkemiz lehine kullanmalıyız" dedi.

Türkiye'de oldukça zengin bir kaynağın mevcut olduğunu anımsatan Emine Erdoğan, şunları bildirdi:

"Uygun teknolojileri geliştirerek, doğaya zarar vermeden, türleri yok etmeden, sürdürülebilir bir üretimin yollarını açmalıyız. Bununla beraber, tıbbi ve aromatik bitki üretiminde, kadın girişimciliğinin desteklenmesini, çok önemli buluyorum. Bu alan, kadın istihdamını artırmak için de, bize büyük bir fırsat sunuyor. Tıbbi ve aromatik bitkiler, teknik ve bilimsel yönü olduğu kadar, medeniyet kültürümüzle de ilgili yönlere sahiptir."

Şifalı bitkilerle ilgili geçmişi ihya edecek çalışmalara da ağırlık vermesi gerektiğini belirten Emine Erdoğan, "Geleneksel bitki kültürümüzle ilgili, Osmanlıca birçok eserin mevcut olduğunu, biliyorum. Bu eserlerin tercüme edilerek, literatüre kazandırılmasının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dünya hızla, geleneksel olana yönelirken, ülkemizin bu alanda, bayrak taşıyıcısı olması için elimizden geleni yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tıbbi ve aromatik bitkiler alanında, başta gelen bir cazibe merkezi olması, gerektiğine inandığını belirten Emine Erdoğan, "Ama bütün bu çabaların, temel bir şartı olmalı. Bilimsel temelden asla vazgeçmemeliyiz. Bilimin aydınlığında bu çalışmaları sürdürmeli, merdivenaltı işlere itibar etmemeliyiz. Çalıştayın, bu bilimsel yolda, önemli bir adım olacağına inanıyorum" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı ve emeği geçen herkese, şükranlarını sunan Emine Erdoğan, Çalıştayın sonuç raporunu merakla beklediğini söyledi.