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Esnaf desteği ’da sevinçle karşılandı

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, önceki gün Cumhurbaşkanı tarafından açıklanan destek paketinden memnun olduklarını belirtti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:56 ABONE OL
Esnaf desteği Şanlıurfa’da sevinçle karşılandı

Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Şefik Bakay, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan KDV indirimi, stopaj avantajı, esnafa kira ve hibe desteği ile turizm yükümlülüklerinin ertelenmesi gibi destekleri içeren paketi esnaf adına sevindirici bulduklarını ifade etti.

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık bir yıldır sıkıntı çektiklerini hatırlatan Bakay, "İnşallah bütün esnaf arkadaşlar bu destekten faydalanır. Salgın her kesimi olumsuz etkilediği gibi esnafımızı da çok sıkıntıya düşürdü. Umarım devletimizin vermiş olduğu bu destek bir nebze de olsun esnafımızın yarasını sarar. İşlerimizde ciddi manada düşüş var. Esnafımızın 'nasıl ayakta kalabilirim' diye düşündüğü bir dönemde devletten gelen bu desteğin faydalı olacağını düşünüyorum. Esnafımıza SGK prim desteği de sağlanırsa daha güzel olacağı kanaatindeyiz." açıklamasında bulundu.

Bakay, "Destek paketinden dolayı esnafım adına Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi

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Esnaf desteği Şanlıurfa’da sevinçle karşılandı
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