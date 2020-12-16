İstanbul Havalimanı’na 5 Yıldızlı Havalimanı ödülü

İstanbulHavalimanı, Londra merkezli uluslararası hava taşımacılığı araştırma kuruluşu Skytrax tarafından '5 Yıldızlı Havalimanı' ödülüne layık görüldü. Londra merkezli havacılık enstitüsü Skytrax tarafından 5 Yıldızlı Havalimanı olarak nitelendirilen İstanbul Havalimanı, dünyada bu unvanı alma başarısı gösteren 8'inci global aktarma merkezi oldu. İstanbul Havalimanı, Kovid-19 salgını sürecine özel olarak verilen '5 Yıldızlı Kovid-19 Önlemli Havalimanı' ödülünü de almaya hak kazandı.İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Havalimanımızda müşteri odaklı bir kültür oluşturduk, bunu daha da ilerleteceğiz, bu yöndeki çalışmalarımıza hızla devam ediyoruz. İlk günkü heyecan ve hevesle ülkemizi, İstanbulHavalimanı'nı dünyanın en önemli havacılık merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza var gücümüzle devam edeceğiz" dedi. Havalimanı, yakın zaman önce de dijital altyapısı ve teknolojik gelişmişliği sayesinde Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) tarafından düzenlenen "16th ACI Europe Awards" kapsamındaki "Dijital Dönüşüm" kategorisinde "En İyi Havalimanı" olarak tescillenmişti. Skytrax Üst Yöneticisi Edward Plaisted ise "İstanbul Havalimanı'ndaki yüksek standartların sağlandığını gösteren hak edilmiş bir başarı. İstanbul Havalimanı, 3.5 yılda tamamlanan 90 milyon yolcu kapasitesine sahip terminaliyle dikkati çeken bir mühendislik başarısı" şeklinde konuştu.