İstanbul-Tahran-İslamabad yük treni işletmeye açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni'nin 2021 yılı başında yeniden işletmeye açılmasına karar verildiğini açıkladı. Karaismailoğlu, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ulaştırma Bakanları 10. Toplantısı'na video-konferans yöntemiyle katıldı. Toplantıda üye ülkeler arasındaki ticarette en önemli ulaştırma modu olan karayolu taşımacılığı alanında başta ilaç ve gıda maddeleri olmak üzere dış ticarete konu olan tüm malların sorunsuz bir şekilde taşınabilmesi konusunda üye ülkeler arasında fikir birliğine de varıldı. İstanbul-Tahran-İslamabad Yük Treni'nin işletmeye başlatılması ile birlikte güzergâh üzerinde konteyner taşımacılığının yanı sıra, bundan sonra konvansiyonel vagonlar ile de yük taşımacılığı gerçekleştirilebileceğine vurgu yapıldı.Bakan Karaismailoglu, uluslararası yük taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulunarak; salgınla beraber karayolu ile taşınan yüklerin bir bölümünün Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına kaydığını ve Türkiye'nin kapasite artırımı sağladığını söyledi.