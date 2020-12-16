Kapalıçarşı altın fiyatları son dakika hareketliliği: 16 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberleri geliyor. Haftanın üçüncü gününde canlı ve güncel rakamlar bilgisi öğrenmek için sarı metale yönelen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor. Özellikle düğünlerde takı amaçlı takılan çeyrek altının 755 lira bandında seyretmesi piyasalardaki hareketliliği arttırmış oldu. Ani iniş çıkış grafiği seyreden sarı metalin aralık ayı boyunca izleyeceği tablo merak ediliyor. Peki 16 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın üçüncü gününde en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Haberimizden, 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, A Para sayfasından güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ALIŞ: 422,79
SATIŞ: 439,15
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 2.989,27
SATIŞ: 3.048,29
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.518,20
SATIŞ: 1.534,20
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.094,40
SATIŞ: 3.114,40
ALIŞ: 3.070,00
SATIŞ: 3.117,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,33
ALIŞ: 1.506,60
SATIŞ: 1.523,40
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 753,30
SATIŞ: 761,70
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 463,77
SATIŞ: 463,87
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.
Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.
"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.