Kapalıçarşı'dan altın fiyatları son dakika gelişmeleri: 17 Aralık Bugün Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Gün içinde altın fiyatları üzerindeki ani iniş ve çıkışları takip eden vatandaşlar detayları internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Salgın sürecinde olumlu olumsuz tüm gelişmelerden etkilenen yatırım aracına bir dönem çok ciddi bir rağbet bulunurken şimdilerde vatandaşlar yatırımlarını yönlendirmek amacıyla canlı rakamları takip ediyor. Peki, 17 Aralık Bugün Cumhuriyet, Ata, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…
17 ARALIK ALTIN FİYATLARI! 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?
Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda haberimizin devamından canlı ve güncel rakamlar üzerindeki tüm gelişmelere ulaşabilir bu kapsamda yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz…
ALIŞ: 421,51
SATIŞ: 438,00
CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 2.981,75
SATIŞ: 3.040,63
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 1.514,40
SATIŞ: 1.526,20
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 3.110,20
SATIŞ: 3.124,80
ALIŞ: 3.090,00
SATIŞ:3.136,00
CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,33
ALIŞ: 1.506,60
SATIŞ: 1.523,40
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 753,30
SATIŞ: 761,70
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 463,77
SATIŞ: 463,87
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.
Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.
"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.