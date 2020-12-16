Mondihome’dan güçlü büyüme atağı

MONDİHOME, artan üretim kapasitesine mağazalaşma yatırımlarını da ekledi. Bir yıl içerisinde 100 yeni mağazayı bayi ağına kazandıran marka, önümüzdeki dönemde de güçlü hedeflerle büyümeye ve mobilya sektörünün oyun kurucularından olmaya kararlı. Erciyes Anadolu Holding çatısı altında yer alan marka pandemi döneminin zorlu koşullarına rağmen yeni mağaza açılışları ve üretim kapasitesinde gerçekleştirdiği büyümeyle istihdam artışı da yarattı. Mondihome Genel Müdürü Bilal Uyanık, "Hedefimiz olan 100 yeni mağaza açılışımızı gerçekleştirerek toplam mağaza sayımızı 330'a çıkardık" dedi. Aynı atılımın 2021'de de devam edeceğini söyleyen Uyanık, "Mondihome markamızı bu hedefe taşıyan iş ortaklarımıza, yatırımcılarımıza, fedakâr çalışanlarımıza ve tüketicilerimize gönülden teşekkür ediyoruz. 2021'de de aynı kararlılıkla yatırımlara ve büyümeye devam edeceğiz" diye konuştu.