Şanlıurfalı esnafın destek paketi sevinci

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı destek paketi esnafta heyecan yarattı. 3 ay kira yardımı alacak esnaf, "Cumhurbaşkanımız müjdeyi verince büyük sevinç yaşadık. Bizim için can suyu olacak. Nefes alacağız ama bunun geniş çaplı olmasını istiyoruz" diyor.

Cumhurbaşkanı tarafından esnaf için açıklanan ekonomik paket, salgın nedeniyle deyim yerindeyse kan ağlayan esnafı bir nebze de olsa rahatlatacak gibi görünüyor. Hibe olarak verilecek destekten taksi, dolmuş, servis işletmecisi, pazarcı, lokantacı, kadın erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonları gibi sektörler faydalanacak. Paket dışında kalan esnaf, desteğin kendilerini de kapsamasını bekliyor.

"DESTEK HAYATA GEÇERSE BİR NEBZE RAHATLARIZ"

Haliliye İlçesinde esnaflık yapan Bedih Gündüz, "Pandemiden dolayı zor esnaf olarak zor günler geçiriyoruz" diyor ve ekliyor: "Daha öncede belirtmiştik esnaf olarak zor günler geçiriyoruz. pandemiden dolayı Şanlıurfa'da öğretmenler evleri boşaltamadı. Emlakçıların bu konuda mağdur ev satışları yapamıyoruz. Bizim işlerimiz geriledi. Biz yanımızda elemanda çalıştırıyoruz bunlarında giderleri var. Bizim bu süreçte kazandığımız para anca buranın giderlerini karşılayabiliyor. Bu konuda Cumhur Başkanımız esnafa yardım desteği vereceğini bildirdi. Biz zaten buradan kira ödüyoruz buranın elektrik ve su parası giderleri var. Hepsini bir araya gelince kazandığımız parayı veremiyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vermiş olduğu destek hayata geçerse bir nebze olsa bize destek veriliyormuş. Pandemi sürecinde bu desteğin bize çok faydası olacaktır. İnşallah bu destek bir an önce hayata geçilmesini istiyoruz. Biz bu pandemi sürecinde altı aydan sonra iş anlamında çok kötü günler geçiriyoruz. Bu desteğin biz çok faydalı olacağını düşünüyoruz."

"ZOR BİR ŞEKİLDE İŞLERİ DEVAM ETTİRİYORUZ"

Gelinlikçi Mehmet Kahveci ise desteğin herkesi kapsaması gerektiğini düşünüyor. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık bir milyon esnafa destek verileceğini açıkladı. Zaten bu durumdan yararlanan esnaflar alabiliyor" diyen Kahveci, şöyle konuştu: "Bizim de içinde bulunduğumuz gelinlik sektöründe iler durgun bir şekilde ilerliyor. Şu anda kendi cebimizden davam etmeye çalışıyoruz. Gerek çalıştırdığımız elemanların ücretleri ve tadilat işlerinden dolayı zor bir şekilde işlerimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bize destek çıkılmasını istedik. Bu süreçte hepsini istememiz doğru olmaz ama en azında bir kısmını da bize vererek destek çıkılabilir. Bizim işyerlerimizde çalıştırdığımız elemanlarımız var aynı şekilde iş yerlerinin giderleri oluyor. Bu pandemi sürecinde esnaf olarak bizde ciddi anlamda zor günler geçiriyoruz. Bu gidişle sonumuzun ne olacağını bizde bilemiyoruz."

"ESNAF OLARAK DESTEK İLE BİRAZ RAHATLAYACAĞIZ"

Bijuteri esnafı Eyyüp Deveci ise şunları kaydetti: "Şanlıurfa'da koronavirüs salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bizde esnaf olarak bu sürecin içinde olumsuz etkilendik. Cumhurbaşkanımız esnafın yarasına biraz merhem olacak bir karar oldu. Hem kira yardımında hem de parasal olarak yardımda bulunacağını belirtti. Bu süreçte esnaf olarak böyle bir desteğin verilmesi bizim için çok iyi oldu."

Sonuç olarak destekten yararlanacak esnaf bir nebze de olsa rahatlayacak. Ancak esnaf, destek kapsamının genişletilmesini talep ediyor.