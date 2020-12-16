Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldı...

| Bakan Pakdemirli duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldı...

haberi: Tarım ve Orman Bakanı , "Toprak Mahsulleri Ofisi’mizin (), fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık." açıklamasında bulundu. Bakan Pakdemirli ayrıca, 'in taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 145 personel alımı yapılacağını duyurdu.

DHA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 11:56 Son Güncelleme: 16.12.2020 12:06 ABONE OL
Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldı...

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli fındık üreticilerine müjdeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık." dedi.

FINDIK ÜRETİCİLERİNE MÜJDE

Bakan Pakdemirli yaptığı açıklamada, "Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Fındık üreticilerimize müjde: Toprak Mahsulleri Ofisimizin fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattık. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

145 YENİ PERSONEL ALINACAK

Bakan Pakdemirli ayrıca 145 yeni personel alınacağını açıkladı. Pakdemirli, "TİGEM'in taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 145 personel istihdam edeceğiz." dedi.

Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa hibe desteği! Yılbaşı öncesinde hesaplara yatacak...

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika | Bakan Pakdemirli duyurdu: 30 Nisan'a kadar uzatıldı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA