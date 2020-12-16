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| Dünyaca ünlü otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca aracı geri çağıracak...

haberi... Japon otomotiv üreticisi 'nın 'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracağı bildirildi. Şirketten yapılan yazılı açıklamada, kardan mili, aşırı ısınabilen pencere kilidi ve yazılım hatalarının giderilmesi için ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracın geri çağrılacağı duyuruldu.

AA
Giriş Tarihi: 16.12.2020 10:39 ABONE OL
Son dakika | Dünyaca ünlü otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca aracı geri çağıracak...

Son dakika haberi... Honda'nın ABD'deki 1,4 milyondan fazla aracı geri çağıracağı bildirildi. Yazılım hatası kapsamında 2018-2020 arası Accord ile 2019 ve 2020 Insight modellerinden 737 bin aracın öncelikli olarak çağrılacağı belirtiildi.

Yapılan açıklamada, kardan mili hatası nedeniyle geri çağırma işleminin 2012'den itibaren tüm Honda Civic Hybrids modellerini, 2007-2014 arası Honda Fit modellerini ve 2013-2015 arasında da Acura ILX ve Accord modellerini kapsadığı ifade edildi.

ELEKTRİKLİ CAM KİLİDİ ARIZASI

Ayrıca, 2002'den 2006'ya kadar yaklaşık 268 bin CR-V modelleri ise elektrikli cam kilidi arızası nedeniyle geri çağırma kapsamına alındı. Araç sahiplerine servise gidiş tarihleriyle ilgili ocak sonunda bilgilendirme yapılacağı bilgisi paylaşıldı.

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Son dakika | Dünyaca ünlü otomotiv devi duyurdu! Milyonlarca aracı geri çağıracak...
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