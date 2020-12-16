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Son dakika haberleri! Piyasalar merakla bekliyordu... Fed kararını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre dünyanın merakla beklediği FED kararı açıklandı! ABD Merkez Bankası (Fed) politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

Giriş Tarihi: 16.12.2020 22:40 Son Güncelleme: 16.12.2020 22:41 ABONE OL
Son dakika haberleri! Piyasalar merakla bekliyordu... Fed faiz kararını açıkladı

ABD Merkez Bankası Fed piyasalar tarafından merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Uzun süredir faizi sabit bırakan Fed sürpriz yapmadı ve faizi yüzde 0 ile 0.25 arasında bıraktı. Faiz kararı oybirliğiyle alındı.

Federal Açık Piyasa Komitesi varlık alımlarının maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedefleri konusunda daha da ilerleme sağlanana kadar devam ettirileceğini duyurdu.

Fed, aylık 80 milyar dolar tutarında hazine kağıdı ve 40 milyar dolar tutarında mortgage destekli menkul kıymet alımını sürdürecek.

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Son dakika haberleri! Piyasalar merakla bekliyordu... Fed faiz kararını açıkladı
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