Son dakika haberi: Milyonlarca vatandaşa hibe desteği! Yılbaşı öncesinde hesaplara yatacak...





Batman TSO Başkanı Abdulkadir Demir: KÜÇÜK İŞLETMELERİ RAHATLATIR

ELBETTE bu paket kapsamında verilen desteği ülke ekonomisinin temel taşları konumundaki küçük işletmeler için son derece önemli buluyorum. Bu destek şu anda salgından dolayı kayıp yaşayan bu kesimde ciddi rahatlama yaratacaktır. Faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak açısından desteği önemli buluyorum.



TSO Başkanı Mehmet Kaya: ÇARPAN ETKİSİ ÇOK OLUR

BU destek ekonomide önemli bir yer tutan geniş bir kesimi kapsıyor. Burada ciddi bir istihdam sağlanıyor ve aileler buradan geçiniyor. Bu nedenle çarpan etkisi çok büyük olacaktır. Hayati önem taşıyan bu destekler esnafa rahat bir nefes aldıracaktır.



AYD Başkanı Hüseyin Altaş: MEMNUNİYET VERİCİ BİR PAKET

PAKET bizim için memnuniyet verici. Paydaşlarımız olan başta perakende ve yeme-içme sektörlerinde faaliyet gösterenler olmak üzere kiracılarımıza üyelerimiz tarafından şimdiye kadar 5 milyar lirayı aşkın kira desteği alışveriş merkezi yatırımcıları tarafından verilmiştir. Benzer yaklaşımın finans kuruluşları tarafından yatırımcılarımıza gösterilmesi, bu sürecin atlatılması için önemli.



Bursa TSO Başkanı İbrahim Burkay: BÜYÜK KOLAYLIK SAĞLAYACAK

FAALİYETLERİ kısıtlanan ve işletmesini idame ettirecek geliri sağlayamayan üyelerimiz için tahakkuk vergi borçlarının kapatılması, ertelenen muhtasar, SGK prim ve KDV'lerin alınmaması gibi yeni hibe desteklerinin devreye girmesi üyelerimize büyük kolaylık sağlar



BMD Başkanı Sinan Öncel: ESNAF İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR DÜZENLEME

KÜÇÜK esnafa kira desteği ile KDV ve stopaj indiriminin uzatılması önemli. 'Mücbir sebep' kurallarının tamamının gerçekleştiği bir ortamda tazminatsız bir şekilde sözleşmeleri feshetme hakkı da markalar için can simidi.



Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik: BİR NEBZE OLSUN NEFES ALDIRACAK

BU destekler, salgından ciddi anlamda etkilenen ve birçoğu hizmet sektöründe bulunan esnafımıza bir nebze olsun nefes aldıracak. Böylesine zor günlerde toplum olarak yaptığımız maddi, manevi fedakarlıkların neticesini alacağımızı umut ediyoruz.