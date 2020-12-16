SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberleri geliyor. Haftanın üçüncü gününde canlı ve güncel rakamlar bilgisi öğrenmek için sarı metale yönelen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor. Özellikle düğünlerde takı amaçlı takılan çeyrek altının 755 lira bandında seyretmesi piyasalardaki hareketliliği arttırmış oldu. Ani iniş çıkış grafiği seyreden sarı metalin aralık ayı boyunca izleyeceği tablo merak ediliyor. Peki 16 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 ARALIK 2020

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın üçüncü gününde en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Haberimizden, 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, A Para sayfasından güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.