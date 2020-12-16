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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

: 'dan güncel ve canlı ! 16 Aralık 2020 bugün , gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek ?

’da hareketliliği yaşanıyor. Küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar canlı ve güncel rakamlar bilgisi ile sarı metale yönelmeye devam ediyor. Aralık ayı boyunca dalgalı bir seyir izleyen ve bazı günler rekor kıran gram altın fiyatı bugün 465 lira seviyesinden başladı. Uzun vadede güvenli bir liman olan sarı metalin alış satış fiyatları merak ediliyor. Peki 16 Aralık 2020 Bugün , tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek oldu? İşte son dakika canlı ve güncel altın fiyatları

Giriş Tarihi: 16.12.2020 12:24 Son Güncelleme: 31.12.2020 14:04 ABONE OL
SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

Altının kalbinin attığı yer olarak değerlendirilen Kapalıçarşı'dan son dakika altın fiyatları haberleri geliyor. Haftanın üçüncü gününde canlı ve güncel rakamlar bilgisi öğrenmek için sarı metale yönelen vatandaşlar kuyumcuların yolunu tutuyor. Özellikle düğünlerde takı amaçlı takılan çeyrek altının 755 lira bandında seyretmesi piyasalardaki hareketliliği arttırmış oldu. Ani iniş çıkış grafiği seyreden sarı metalin aralık ayı boyunca izleyeceği tablo merak ediliyor. Peki 16 Aralık 2020 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte canlı ve güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 16 ARALIK 2020

Altın fiyatları son dakika haberleri haftanın üçüncü gününde en çok takip edilen konular arasında yer alıyor. Haberimizden, 16 Aralık 2020 Çarşamba gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisine ulaşabilir, A Para sayfasından güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 422,79

SATIŞ: 439,15

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.989,27

SATIŞ: 3.048,29

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.518,20

SATIŞ: 1.534,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.094,40

SATIŞ: 3.114,40

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.070,00

SATIŞ: 3.117,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,33

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.506,60

SATIŞ: 1.523,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 753,30

SATIŞ: 761,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,77

SATIŞ: 463,87

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE KARŞILADI

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.

Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.

"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.

Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

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SON DAKİKA: Kapalıçarşı'dan güncel ve canlı altın fiyatları! 16 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?
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