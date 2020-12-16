Son dakika | Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Türkiye'nin uzay hayali gerçek oluyor

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "20 yıllık hayalimiz olan Türkiye Uzay Ajansını 2018 aralık ayında kurduk. Milli Uzay Programını ise bu yılın ilk yarısında ilan ediyoruz" sözleri ile kamuoyuna müjdelediği programın detayları netleşmeye başladı. 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında yer alan projeye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'yi havacılık ve Uzay alanında dışa bağımlı olmayan, rekabetçi bir konuma getirmek amacıyla düğmeye basarak alanında uzman kadrolarla çalışmaya başladı.
ÜNİVERSİTELERDE UZAY EĞİTİMİ
Türkiye'nin Uzay'a giden yol haritasını belirleyen Milli Uzay Programı ile Uzay konusundaki son dönem gelişmeler dikkate alındı. Türkiye'nin kabiliyetleri, insan kaynağı ve hedefleri ışığında stratejilerin geliştirildiği program çerçevesinde üniversiteler ve diğer kurumlarla işbirlikleri tesis edildi. Bu kapsamda Uzay adamı yetiştirmek için çalışma başlatılacak. Gençlerin Uzay çalışmalarına ilgilerini artıracak programlar düzenlenecek. Üniversitelerde Uzay çalışmalarına yönelik yüksek lisans programlarına ağırlık verilecek.
FARKLI ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK
Bunun yanı sıra uzay alanında ikili ve çok taraflı işbirlikleri de geliştiriliyor. Şimdiye kadar; Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile uzay alanında uluslararası işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu on altı ülkeyle görüşme trafiğini sürdürüyor. Yeni yılda bu işbirlikleri daha da artırılacak.
UZAYA YATIRIM DESTEKLENECEK
Son yıllarda parlayan yıldız haline gelen Türk savunma sanayi ekosisteminin bir benzeri uzay sanayinde de oluşturacak. Verilecek desteklerle yüzlerce firmanın uzay alanında üretici haline gelmesi sağlanacak. Türkiye'nin uzaydaki haklarını koruma ve geliştirmeye yönelik uzay hukuku ve mevzuat çalışmaları da yapılacak.
BİLİME KATKI SUNACAK YATIRIMLAR YAPILDI
Son bir yılda uzay alanında önemli yatırımlara imza atıldı. Türkiye'nin ilk uzay ve havacılık temalı bilim merkezi olan Bursa Gökmen Uzay ve Havacılık Eğitim Merkezi açıldı. 4 bin metre kare kapalı alana sahip olan merkeze 130 milyon liradan fazla yatırım yapıldı. Dünyanın önemli uzay gözlem merkezlerinden biri olacak Doğu Anadolu Gözlemevi de faaliyete geçmek için gün sayıyor. İçinde 4 metre çapında bir teleskop barındıracak gözlemevi uzay çalışmalarına önemli katkı sunacak.
UZAY AJANSI KURULUYOR
Ankara Kazan'da kurulumu devam eden Uzay Ajansı bünyesinde ise uydu fırlatma sistemleri, uzay istasyonları ve modern teknolojilerin geliştirilmesi konularında çalışılacak. Ajans ayrıca derin uzay çalışmaları da yapacak.