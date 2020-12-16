Son dakika | Müjdeyi Başkan Erdoğan vermişti! Türkiye'nin uzay hayali gerçek oluyor

FARKLI ÜLKELERDE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Bunun yanı sıra uzay alanında ikili ve çok taraflı işbirlikleri de geliştiriliyor. Şimdiye kadar; Ukrayna, Kazakistan ve Macaristan ile uzay alanında uluslararası işbirliği anlaşması imzalayan Türkiye, bu alanda daha yakın çalışmak isteyen İtalya, İspanya, Çin, Rusya ve Japonya gibi ülkelerin de aralarında bulunduğu on altı ülkeyle görüşme trafiğini sürdürüyor. Yeni yılda bu işbirlikleri daha da artırılacak.