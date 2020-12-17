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ABD ortaklı Türk Savunma devi FNSS'in CEO'su Nail Kurt: Yaptırımlar üretimde bir aksamaya yol açmayacak

KAPLAN, ZAHA, PARS gibi zırhlı araçları üreterek Türk askerinin yurtiçi ve yurtdışı operasyonlarında önemli destekçilerinden olan FNSS, aynı zamanda kara sistemlerinde en büyük ihracatı yaparak güçlü savunma sanayi firmaları arasına girdi. ABD'li BAE Systems ile ortaklığı nedeniyle savunma sanayi kulislerinde yaptırımlardan en çok etkileneceği konuşulan firmanın CEO'su Nail Kurt SABAH'a açıklama yaparak, araçların tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarının 'ye ait olduğunun altını çizdi. Kurt, ABD'nin uygulayabileceği ambargonun, gerek ürünlerinin yerlileştirilmiş olması gerekse alternatif kaynaklardan temin edilebilmesi nedeniyle üretimde bir aksamaya yol açmayacağını açıkladı.

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Giriş Tarihi: 17.12.2020 11:00 ABONE OL
ABD ortaklı Türk Savunma devi FNSS'in CEO'su Nail Kurt: Yaptırımlar üretimde bir aksamaya yol açmayacak

Yaptırım kararının ABD'den Türkiye'ye yapılacak savunma sanayi ihracatlarına ilişkin olduğunu belirten Kurt, "FNSS'nin azınlık ortağı olan BAE Systems, ABD dâhil pek çok ülkede yatırımı olan çok uluslu bir şirket olup, bu kararlar nedeniyle ortaklık yapımızı etkileyecek bir husus gündemde değildir" ifadelerini kullandı.

ÜRETİMLERİMİZDE BİR AKSAMAYA YOL AÇMAYACAK

Yaptırımların daha çok, Savunma Sanayi Başkanlığı projeleri kapsamında ABD'den temin edilecek savunma sistem, alt-sistem ve parçaları ile ilgili ihracat lisanslarına ilişkin olacağını kaydeden Kurt, şu değerlendirmeyi yaptı:

"FNSS mühendisliği ürünü olan paletli ve tekerlekli zırhlı muharebe araçları; bu gibi hususlardan etkilenmemektedir.FNSS, yürütmekte olduğu tüm projelerde kullanıcılarına sunduğu ürünleri, kendi Ar-Ge merkezinde, gerek proje kapsamında, gerekse öz kaynaklarıyla geliştirmiş ve geliştirmektedir. Araçlarımızın tüm fikri ve sınai mülkiyet hakları firmamıza ve ülkemize aittir. Dolayısı ile, FNSS tasarımı bu ürünler, herhangi bir yabancı ülke lisansına/iznine tabi olmadığı gibi, alt sistemleri de büyük oranda yerlileştirmiş ve yerlileştirilmeye devam edilmektedir. Bu nedenle ABD'nin parça ve/veya altsistem bazındaki uygulayabileceği ambargo, gerek bu ürünlerin yerlileştirilmiş olması gerekse alternatif kaynaklardan temin edilebilmesi nedeniyle üretimlerimizde bir aksamaya yol açmayacaktır"

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ABD ortaklı Türk Savunma devi FNSS'in CEO'su Nail Kurt: Yaptırımlar üretimde bir aksamaya yol açmayacak
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