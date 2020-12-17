Aralık ayında Kısa Çalışma Ödeneği erken yatar mı? KÇÖ yılbaşından önce yatacak mı, ödemeler ne zaman?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1 Aralık itibarıyla KÇÖ için başvuruların yeniden e-devlet sistemi üzerinden alınmaya başladığını ifade etmişti. Pandemi sürecinde işçi ve işverenlerin ekonomik açıdan negatif etkilerini azaltmaya yönelik birçok farklı ödenek sağlanırken bu ödenek her ay başında gerçekleşiyor. Yılbaşının da yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği erken yatacak mı? Aralık ayı Kısa Çalışma Ödeneği KÇÖ ne zaman yatacak? İşte tüm detaylar…

ARALIK AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ERKEN YATAR MI? KÇÖ NE ZAMAN YATACAK?

Bir süredir vatandaşlara sağlanmakta Kısa çalışma ödeneği ödemeleri her ayın ilk haftasında hesaplara yatarken Aralık ayının son günlerine yaklaşırken yılbaşından önce ödemelerin yapılıp yapılmayacağı konusu merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda henüz bir açıklama bulunmazken son olarak Bakan Selçuk başvuruların uzatıldığını ifade etmişti…