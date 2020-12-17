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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı rakamlar ile haberi: 17 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

haberleri sabah saatleri ve gün içerisinde araştırılan en önemli konular arasında yerini alıyor. Ağustos ayında büyük bir yükseliş yaşayan sarı metal zaman içerisinde inişli çıkışlı grafiğe sahip olmuş ve geçtiğimiz haftalarda gram altın fiyatı 500 TL’yi görmüştü. Şimdi ise 500 TL’nin altına düşmesi ile birlikte küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların yakından takip etmesine neden oluyor. Haftanın dördüncü işlem gününde Kapalıçarşı’dan gelen canlı ve güncel rakamlar ise tam bu noktada önem kazanıyor. Peki; altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 bugün , tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

Giriş Tarihi: 17.12.2020 15:55 ABONE OL
Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı rakamlar haftanın dördüncü işlem gününde önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sarı metal en çok etkilenenler arasında yerini alıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 17 ARALIK 2020!

Altın fiyatları araştırmaları hız kesmeden sürüyor. 17 Aralık bugün gram altın alış fiyatı 468,39 TL üzerinden işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 423,20

SATIŞ: 439,36

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.119,90

SATIŞ: 3.134,50

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.101,00

SATIŞ: 3.148,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 2.995,32

SATIŞ: 2.995,32

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.518,80

SATIŞ: 1.530,60

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 759,40

SATIŞ: 766,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 468,38

SATIŞ: 468,46

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Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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