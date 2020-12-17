Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika haberi: 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dakika haberi… Altın fiyatları canlı rakamlar haftanın dördüncü işlem gününde önem kazanıyor. Alış ve satış fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken koronavirüs pandemisi nedeniyle sarı metal en çok etkilenenler arasında yerini alıyor. Peki; bugün altın fiyatları ne kadar oldu? 17 Aralık 2020 bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin detayları!

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 17 ARALIK 2020!

Altın fiyatları araştırmaları hız kesmeden sürüyor. 17 Aralık bugün gram altın alış fiyatı 468,39 TL üzerinden işlem görüyor. Canlı ve güncel rakamlara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz…