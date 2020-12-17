Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğuna 7 Kasım'da oturan Naci Ağbal, analistlerin ve basının karşısına çıktığı ilk toplantıda enflasyonla mücadelede kararlılık, şeffaflık ve öngörülebilirlik konusunda verdiği mesajlarla geçer not aldı. "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" toplantısında konuşan Naci Ağbal, fiyat istikrarını sağlamanın herkesin ortak amacı olduğunu belirterek, "TCMB olarak biz bu amaca yürekten inanıyoruz ve enflasyonu düşürmekte kararlıyız" dedi.

SON DAKİKA! TCMB Başkanı Naci Ağbal soruları yanıtladı

Fiyat istikrarının, sürdürülebilir büyüme, istihdam ve toplumsal refahın ön koşulu olduğuna dikkat çeken Ağbal, "Fiyat istikrarını kalıcı hale getirdiğimizde verimlilik ve rekabet gücümüz, yatırım, üretim ve istihdam artacak. Türkiye daha fazla uluslararası sermaye yatırımını çekmiş olacak. Böylelikle, ülkemizin gelişmesi ve kalkınması noktasında önemli ilerlemeler sağlayacağız. Ve insanımızın refahı bu sayede sürekli şekilde artış gösterecektir" değerlendirmesinde bulundu. 2021'de de para politikası kararlarının, fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacağının altını çizen Ağbal, "2021 yılında politika duruşumuzun sıkılığı enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürülecektir" diye konuştu.



SADE PARA POLİTİKASI

Enflasyon hedeflemesi rejimini tüm unsurlarıyla kararlılıkla uygulayacaklarını vurgulayan Ağbal, "2021 sonu için ekim enflasyon raporunda öngörülen yüzde 9.4 düzeyindeki enflasyon tahmin hedefine ulaşma kararlılığı içindeyiz" dedi. Ağbal, 2021 yılında para politikasının sade ve anlaşılabilir bir çerçevede oluşturulacağını ve uygulanacağını söyledi. Bu çerçevede, TCMB'nin temel politika aracının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı olacağını ifade eden Ağbal, "Faiz koridoru ile geç likidite penceresi para politikası aracı olarak kullanılmayacak" dedi.



SWAP İŞLEMLERİ AZALACAK

Naci Ağbal, 2021'de fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda Türk Lirası ve döviz likidite araçlarını etkin bir şekilde kullanacaklarını bildirdi. Sistemin fonlama ihtiyacının 567 milyar lira seviyesine yükseldiğini ifade eden Ağbal, sözlerini şöyle sürdürdü: "Söz konusu fonlama ihtiyacının yaklaşık yüzde 60'ı swap işlemleriyle geri kalanı ise açık piyasa işlemleriyle sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde, piyasa şartları elverdiği ölçüde bankalara sağlanan swap imkânı kullanımının kademeli olarak azalabileceği öngörülüyor. Bu durum özellikle TCMB'nin bilanço yapısının daha sağlıklı bir yapıya dönüşmesi açısından önem arz ediyor."



REZERVLER ARTIRILACAK

Döviz rezervlerinin kademeli olarak güçlendirilmesini amaçladıklarını ifade eden Ağbal, 2021'de reeskont kredi dönüşlerinin rezerv katkısının 21 milyar dolar olmasını öngördüklerini söyledi. Ağbal, bunun dışında rezerv biriktirme amacına yönelik diğer araçları şeffaf bir şekilde belirli bir plan dahilinde uygun koşullarda kullanacaklarını dile getirdi. Cari işlemler dengesi ve finans hesabındaki gelişmeler ile ters para ikamesi sürecini yakından takip edeceklerini bildiren Ağbal, "Sermaye girişlerinin istikrarlı ve güçlü bir hale gelmesi, yerleşiklerin dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz alım ihalelerine başlamak için bizim açımızdan önemli birer gösterge olacak" dedi.



ŞEFFAFLIK İÇİN ADIM

Naci Ağbal, swap işlemlerinin açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin bir soru üzerine, "TCMB, faaliyetleriyle ilgili daha şeffaf, öngörülebilir, hesap verilebilir bir çerçeve oluşturacak. Bu anlamda çalışmalarımızı başlattık. 'Swap işlemleri dahil olmak üzere kamuoyuna paylaşılması gereken, hangi verileri paylaşabiliriz' şeklindeki çalışmalarımızı da yakın bir zamanda tamamlayacağız" dedi.



TÜRK LİRASI'NA GEÇİŞ HIZLANACAK

Merkez Bankası olarak, enflasyondaki düşüşü gören vatandaşların da ters dolarizyonu başlatmalarını beklediklerini kaydeden Ağbal, "Son dönemde yabancıların tasarruflarını TL cinsinden varlıklara yönlendirdiğini görüyoruz. Fiyat istikrarı odaklılığımızı ikna edici buldukça gerek yurtiçi gerek yurtdışı yerleşikler Türk Lirası varlıklara daha fazla yatırım yapacaktır" açıklamasında bulundu..



PİYASAYA GÜVEN VEREN MESAJLAR

Para politikasında, sıkı ve kararlı duruş korunacak.

Parasal duruşun sıkılığı, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar sürdürülecek.

Enflasyon hedeflemesi rejimi tüm unsurlarıyla uygulanacak.

Para politikası kararları fiyat istikrarı önceliği korunarak alınacak.

TCMB'nin temel politika aracı bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı.

Faiz koridoru ve geç likidite penceresi politika aracı olarak kullanılmayacak.

Zorunlu karşılıklar ile TL ve döviz likidite araçları etkin olarak kullanılacak.

Dalgalı döviz kuru rejimi devam edecek. TCMB kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacak.

TCMB döviz rezervlerinin güçlendirilmesine yönelik araçlar şeffaf bir şekilde, belirli bir plan dâhilinde, uygun koşullarda kullanılacak.

TCMB, 2021 yılında şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda politika iletişimini ve veri paylaşımını güçlendirecek.