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17 Aralık canlı rakamlar! Bugün Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen gelişmeleri vatandaşların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bir dönem 500 TL’nin üzerine çıkarak rekor seviyelere ulaşan altının gram fiyatı, gelen aşı haberleri gibi birçok faktörün etkisiyle düşüşe geçerken bu yönde yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde canlı ve güncel rakamları takip ediyor. Buna göre; 17 Aralık Bugün Cumhuriyet, Ata, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 17.12.2020 07:09 Son Güncelleme: 17.12.2020 07:09 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika 17 Aralık canlı rakamlar! Bugün Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

Son dakika haberler… Gün içinde altın fiyatları üzerindeki ani iniş ve çıkışları takip eden vatandaşlar detayları internet aracılığı ile araştırmaya devam ediyor. Salgın sürecinde olumlu olumsuz tüm gelişmelerden etkilenen yatırım aracına bir dönem çok ciddi bir rağbet bulunurken şimdilerde vatandaşlar yatırımlarını yönlendirmek amacıyla canlı rakamları takip ediyor. Peki, 17 Aralık Bugün Cumhuriyet, Ata, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları ve son dakika haberinin detayları…

17 ARALIK ALTIN FİYATLARI! 22 AYAR BİLEZİK, TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN BUGÜN NE KADAR?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin altın fiyatları gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu kapsamda haberimizin devamından canlı ve güncel rakamlar üzerindeki tüm gelişmelere ulaşabilir bu kapsamda yatırımlarınızı yönlendirebilirsiniz…

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 421,51

SATIŞ: 438,00

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.981,75

SATIŞ: 3.040,63

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.514,40

SATIŞ: 1.526,20

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.110,20

SATIŞ: 3.124,80

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.090,00

SATIŞ:3.136,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.964,79

SATIŞ: 3.023,33

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.506,60

SATIŞ: 1.523,40

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 753,30

SATIŞ: 761,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,77

SATIŞ: 463,87

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI YENİ HAFTAYI DÜŞÜŞLE KARŞILADI

Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.

Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.

"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.

Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.

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Altın fiyatları son dakika 17 Aralık canlı rakamlar! Bugün Cumhuriyet, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?
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