Nöropazarlama ile KOBİ’ler lig atlayacak

NÖROPAZARLAMA teknikleri iş dünyasının son dönemdeki popüler konularından biri oldu. Nöropazarlama Danışmanı Seda Genç'e göre Biyometrik ölçümlerden elde edilen veriler, tüketici hakkında daha doğru ve güvenilir içgörülere ulaşmasını sağlıyor. "Milisaniyeler bazında tüketicilerin reklam, ürün ya da markaya karşı olan duygusal durumlarını ve motivasyonlarını görebiliyoruz" diyen Genç şunları şöyledi: "Biz pazarlamacıların amacı zaten hep tüketicinin motivasyonlarını anlamak olmuştur. Biz bunu milisaniyeler bazında anlık olarak ölçümleyip tüketicilerin ifade edemediği gerçek motivasyonlarını açığa çıkartabiliyoruz. Diğer yandan günümüz şirketleri, odak noktalarını büyük veriye yönlendirmiş durumda. Ancak birçoğu nöropazarlama araştırmalarıyla elde edilen kognitif verileri, yani küçük verileri gözden kaçırıyor. Büyük veri her ne kadar popüler bir kavram olsa da, her sorunun cevabını veremiyor. Yapılan analizler hep davranışlar hakkında bilgi veriyor, davranışın ardında yatan nedeni açıklamada yetersiz kalıyor. Halbuki, zihinsel süreçleri ve motivasyonları anlayarak deneyimi iyileştirmek, istenilen aksiyonu aldırmak ve pozitif bir ilgilenim yaratmak mümkün olabiliyor.Ve son olarak, yıllardır kullandığımız metriklerin birçoğu da artık geçerliliğini yitirmeye başladı. Çünkü tüketici ve pazarlama dünyası, reklam modelleri, kullanılan platformlar ve teknoloji sürekli değişiyor.Dolayısıyla farklı metriklere ihtiyaç duyuluyor."