SON DAKİKA: 2021 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? Asgari ücret ve AGİ zammı ne kadar olacak? İşte 3. Toplantı tarihi…

Asgari ücret Ocak zammı ile ilgili son dakika haberleri, milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Bilindiği üzere pandemi nedeniyle asgari ücret zam toplantısı internet üzerinden gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz gün tespit komisyonu ikinci kez toplanırken, üçüncü ve dördüncü toplantı tarihleri de belli oldu. 3. Toplantının ardından asgari ücret zammı ile ilgili rakamlar netleşmeye başlayacak. Diğer yandan asgari ücret belirlenmesi ile asgari geçim indirimi (AGİ), işsizlik maaşı, yaşlılık, evde bakım, engelli maaşı gibi ödemeler de değişiyor. Peki, 2021 asgari ücret zammı ne kadar, kaç para olacak? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELİRLENİYOR

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirleme görüşmeleri kapsamındaki ikinci toplantısını yaptı. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) heyetinin görüşlerini sunduğu toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları temsilcileri ekonomik veri ve raporları paylaştı.