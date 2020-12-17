Son dakika: Nefes aldıran iyi haber! Özellikle 4 şehri işaret etti

"Hatay, Adana, Samsun ve İzmir Valilerimiz, İl Sağlık Müdürlerimiz ve Halk Sağlığı Başkanlarımızla ayrı ayrı yaptığımız online görüşmelerde bu şehirlerimizde pandeminin son durumunu değerlendirdik. Hatay'da son hafta içinde günlük vaka sayısı düşüşe geçti. Hastane yükümüz devam ediyor. Yatak doluluk oranı yüzde 63, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85. Erişkin yoğun bakım yatak sayısını son 10 gün içinde 301'den 429'a çıkardık. Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir."