YouTube da temsilci atayacak

SOSYAL medya devlerine Türkiye'de ofis açmayı zorunlu kılan yasal düzenlemeyle başlayan ceza süreci üzerine VKontakte'nin ardından Google tarafından YouTube platformu da Türkiye'ye temsilci atayacağını bildirdi. Google tarafından yapılan açıklamada "Sosyal ağ platformları için getirilen yeni yükümlülükleri bütün boyutları ile inceledik. YouTube'un Türkiye'deki içerik üreticileri ve kullanıcılar için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bunun bilinciyle yerel bir tüzel kişi temsilci atama sürecini başlatma kararı aldık" denildi. Google bu zamana kadar kesilen toplam 40 milyon liralık idari para cezasının 4'te birini de ödeyecek. Google'a reklam yasağı da uygulanmayacak.