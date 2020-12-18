Altın fiyatları son dakika: 18 Aralık Bugün 22 Ayar bilezik, Tam, Yarım, Çeyrek ve Gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları son dakika haberleri, küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Bir dönem yükseliş hareketini uzun süre devam ettiren yatırım aracı şimdilerde ise grafiğini düşüş yönünde sürdürürken fiyatlardaki anlık değişimi nedeniyle vatandaşlar canlı ve güncel rakamları öğrenmek istiyor. 500 TL'nin altına düşen sarı metal bir süredir bu seyrini devam ettiriyor. Peki, 18 Aralık Cuma 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları ayrıntıları!
18 ARALIK ALTIN FİYATLARI CANLI RAKAMLAR! BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde birçok vatandaşın gündemine geliyor. Koronavirüs salgını sürecinde ani iniş ve çıkışları ile dikkat çeken altın fiyatları, salgına dair olumlu haberlerle yukarı yönlü grafiğini ise tersine çevirdi. Bu sabah saatlerinden itibaren gelen verilere göre; altının gram fiyatı 466 TL'den işlem görüyor…
ALIŞ: 421,51
SATIŞ: 438,00
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ALIŞ: 2.981,75
SATIŞ: 3.040,63
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ALIŞ: 1.514,40
SATIŞ: 1.526,20
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ALIŞ: 3.110,20
SATIŞ: 3.124,80
ALIŞ: 3.090,00
SATIŞ:3.136,00
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ALIŞ: 2.964,79
SATIŞ: 3.023,33
ALIŞ: 1.506,60
SATIŞ: 1.523,40
CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 753,30
SATIŞ: 761,70
CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ
ALIŞ: 463,77
SATIŞ: 463,87
Yeni haftanın ilk işlem gününde ons altın fiyatları 1819 dolar seviyesine kadar çekilirken, gram altın fiyatları ise 460 lira kritik bandının altına sarkarak 459 lirayı gördü.
Piyasalar ECB'nin ardından, bu hafta başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere merkez bankalarının toplantıları ve yoğun veri gündemine odaklandı. Yatırımcılar, altın fiyatları için kritik son dakika varlık alım ve teşvik paketi haberlerine kilitlendi.
"Yeni haftada altın fiyatları için beklentiler neler" sorusunu A Para'da yayına katılan Stratejist Yeliz Karabulut yanıtladı.
Uzman isim ons altında farklı bir fiyatlama olduğuna dikkat çekerek, "Özellikle koronavirüs aşısı haberleriyle birlikte ons altın fiyatları bu 2000 dolardan aşağı yönlü bir hareketin olduğunu görmüştük. Açıkça söylemek gerekirse altın fiyatları için her yükseliş hareketinin bir satış fırsatı olarak değerlendirildiğini düşünüyorum" dedi.