Avrasya Tüneli’ne uluslararası inovasyon ödülü

AVRASYA Tüneli, Enterprise Asia tarafından verilen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödüle layık görüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Avrasya Tüneli'nin, geliştirdiği "Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi" ile Enterprise Asia tarafından en yenilikçi firmaları ödüllendirmek için her yıl düzenlenen "Uluslararası İnovasyon Ödülleri" kapsamında "Hizmet ve Çözüm" kategorisinde ödül aldığı bildirildi. Tünel, Hız Düzenleyici Hareketli Aydınlatma Teknolojisi ile 13. uluslararası ödülünü aldı.