Dolardan küresel kaçış

Merkez bankalarının pandemiye karşı yeni teşvik paketi hazırlıkları küresel piyasalarda dolardan kaçışı hızlandırırken, iç piyasada da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın önceki günkü açıklamalarından moral bulan TL, yükselişini sürdürüyor. Dolar endeksi Nisan 2018'den bu yana ilk kez 90'nın altına indi.Kasım ayının ikinci haftasından bu yana reform odaklı yeni söylemlerin etkisiyle pozitif ayrışmayı sürdüren Türkiye'de de dolar 7.70 TL'nin altına inerek 1 ayın en düşük seviyesine geriledi. Dolarda 6 Kasım'dan bu yana yaşanan düşüş yüzde 10'a ulaştı. Türkiye'nin risk primi de (CDS) 350 baz puanın altına inerek, pandemi öncesi seviyeye geriledi.Dolarda küresel bazda yaşanan düşüşte teşvik politikalarının etkili olduğunu belirten Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan, iç piyasada ise Merkez Bankası'nın sıkı para duruşu söylemlerine dikkat çekti. Erkan, 24 Aralık'taki Para Politikası Kurulu toplantısında atılacak adımın, piyasanın yön tayininde etkili olacağı görüşünde. GCM Yatırım Araştırma Müdür Yardımcısı Kudret Ayyıldır sıkı para politikasından ödün verilmeyeceği mesajlarının içeride doları aşağı çektiğini ifade etti.Öte yandan yabancı yatırımcıların Türkiye piyasalarına olan ilgisi devam ediyor. 4-11 Aralık tarihleri arasındaki haftada yabancılar hisse senedinde 41, tahvil-bonoda ise 99 milyon dolarlık net alım gerçekleştirdi. Böylece yabancı yatırımcıların 6 Kasım-11 Aralık tarihleri arasındaki 5 haftalık süreçte toplam net alımları 2.1 milyar dolara ulaştı. Bunun 1 milyar 256 milyon doları hisse senedi piyasasında gerçekleşti.Uzun dönemdir döviz hesaplarını artıran yerli yatırımcı da beklenen satışlara başladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine göre, yerli yatırımcıların 9 Aralık'ta 255.9 milyar dolar olan döviz hesapları, 14 Aralık'ta 254.9 milyar dolara geriledi. 3 iş gününde 1 milyar dolarlık çözülme yaşandı.