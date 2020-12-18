Dünyaya açılmaya hazırlanan Şile Bezi, 200 kadına iş olanağı sağlayacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) koordinasyonunda Şile Belediyesi tarafından geliştirilen, "Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi" projesi ile dünyaya açılıyor. Şile ilçesinin tarihsel hafızasında özel ve benzersiz bir yeri olan, ilçenin kültürel mirası Şile Bezi, geleneksel dokuma formlarını koruyarak geleceğin yeni nesil dünya düzeninde yerini alacak çok özel tasarımlarla dünya markası olma yolunda ilk adımlarını atıyor. Proje hakkında bilgi veren Şile Belediyesi Başkanı İlhan Ocaklı, yaklaşık bir yıldır yoğun bir emek ve çalışma temposuyla hazırladıkları projenin birçok paydaş tarafından desteklendiğini aynı zamanda hem istihdam yaratacağını hem de ihracata büyük bir katkı sağlayacağını belirtti.

İLHAN OCAKLI: "BU ÖZEL ÜRÜNÜ TÜM DÜNYADA TANINIR HALE GETİRECEĞİZ"

Proje eğitmenlerinden tekstil ve dokuma sanatçısı Fırat Neziroğlu ile iş birlikteliği yaptıklarını da sözlerine ekleyen İlhan Ocaklı, sanatın ve moda tasarımının Şile Bezi ile birleşerek tüm dünyada iddialı bir koleksiyon eşliğinde sergileneceğini belirtti. Hedeflerinin tüm dünyaya açılmak olduğunu söyleyen Ocaklı: "2021'de NY, Londra, Paris Fashion Week'lerde yer almak istiyoruz. Şile Bezi; günümüzde yeni bir trend haline gelen sağlıklı ve doğal ürün arayışının moda sektöründeki karşılığıdır. Bu özel ürünü tüm dünyada bilinir ve tanınır hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

ŞİLE BEZİ KIRSAL KADIN KOOPERATİFİ KURULUYOR

Kurulum süreci tamamlanan "Şile Bezi Kırsal Kadın Kooperatifi" hakkında bilgi veren Başkan Ocaklı, proje kapsamında oluşturulacak atölyelerde özellikle kadınların istihdamına ve eğitimine destek sağlayacaklarını belirtirken, 18 ay boyunca verilecek eğitimler ve öğretilecek dokuma teknikleriyle üretilecek kumaşların tasarım merkezinde tekstil ürünleri olarak geniş kapsamlı bir koleksiyona dönüşeceğini sözlerine ekledi.

ÇIKRIK SESLERİ YENİDEN YANKILANACAK

Proje kapsamında köylerde kurulacak atölyelerle, çıktık sesleri tekrar ilçede yankılanacak. Şileli kadınlar alacakları dokumacılık eğitimlerinden sonra kooperatif çatısı altında bu el emeği, göz nuru ürünlerden geçimlerini sağlarken, bu değerli kültürel mirasa da katkıda bulunacaklar. Bu özel proje için özellikle seçilen kooperatif iş modeli sayesinde dokumacılık yapacak kadınların ekonomik kazanımlarının yanı sıra, sosyalleşmeleri ve toplu halde hareket edebilme kabiliyetlerini geliştirmeleri de ayrıca planlandığı belirtildi. İlk etapta 4 atölye ve 80 tezgah üzerinden başlayacak projede yaklaşık 200 kadın dokumacılık faaliyetleriyle ev ekonomilerine ek destek sağlayabilecekler.