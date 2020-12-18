OSB’ler Bilişim Vadisi ile dijitalleşecek

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın (MARKA) desteklediği "Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı" ile Organize Sanayi Bölgelerindeki işletmelere dijital olgunluk analizi yapılacak. İlk etapta 3 OSB'den 15 firma ile başlayacak program kapsamında dijital dönüşüm kapasitesi ve ihtiyaçları belirlenecek belirlenen dijitalleşme yol haritası ile hem teknoloji tedarikçilerinin yerlileşmesi hem de uluslararası pazarda firmaların daha rekabetçi hale gelmesi planlanıyor.

DİJİTALLEŞME ÇABALARI HIZLANDI

Covid-19 salgını, KOBİ'lerin dijital üretim ve karar verme teknolojileri ile donatılmış olmasını zorunlu hale getirdi. Bu nedenle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'deki işletmeler de pandemi ile birlikte dijitalleşme çabalarını hızlandırdı. Türkiye'nin en büyük teknoloji geliştirme bölgesi olan Bilişim Vadisi, bu çabalara destek olacak önemli bir adım attı.

Bilişim Vadisi'nin yürütücüsü olduğu program çerçevesinde OSB'lerdeki sanayi firmalarına dijital olgunluk analizi gerçekleştirilecek. Bu analiz sonucunda sanayi kuruluşlarının dijitalleşme alanındaki eksikleri tespit edilecek. Bilişim Vadisi bu sorunlara çözüm önerileri getirecek.

3 OSB'DE UYGULANACAK

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'nın Sanayide Dijital Dönüşüm çağrısı kapsamında hazırlanan program, Otomotiv Yan Sanayi ve İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (TOSB) İstanbul Madeni Eşya Sanatkârları Sanayi Sitesi (İMES) ve Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'nde uygulanacak. Bu üç OSB'den ilk etapta 15 firma seçildi. 15 işletmenin dijitalleşme bağlamındaki mevcut durumları, işleyişleri, olanakları, dijital dönüşüme karşı bakış açıları, kısa ve uzun vadeli projeleri, dönüşüm için nelere ihtiyaç duydukları gibi konular belirlenecek. Bunlara bakılarak KOBİ'lerin dijital olgunluk analizleri gerçekleştirilecek. Analiz sonuçlarına göre firmaların dijitalleşme yol haritaları belirlenecek. İşletmelere dijitalleşme sürecinde rehberlik yapılacak.

İMZALAR ATILDI

Programın tanıtımı, Bilişim Vadisi, MARKA ve TOSB İnovasyon Merkezi arasında gerçekleştirilen Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programı İmza Töreni ile yapıldı. TOSB'daki törende, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu ve TOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dudaroğlu sözleşmeye imza attı.

FİRMALARIN RÖNTGENİ ÇEKİLECEK

Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İbrahimcioğlu, bu imzalarla Sanayide Dijital Dönüşüm Analiz Programının başladığını ifade ederek "İlk etapta firmalarımızın her biriyle ayrı ayrı görüşmeler yapılacak. Bilişim Vadisi'nin aracı olduğu danışmanlar, anlaşma yapılan firmaların çalışanlarına eğitimler verecek. Fiziki ve teknik incelemeler yapacak. Danışmalar firmaların, üretim süreçlerini analiz edecek. Hangi firmanın neye, nasıl bir dijital dönüşüme ihtiyacı olduğu tespit edilecek. Bir anlamda firmaların röntgeni çekilecek." dedi.

YERLİ VE MİLLİ DÖNÜŞÜM

Üç ay sürecek çalışmanın ardından bir yol haritası çıkarılacağını anlatan Genel Müdür A. Serdar İbrahimcioğlu, "Hazırlanan raporlar kapsamında işletmelere tavsiyelerde bulunacağız. Dijitalleşme sürecinde ihtiyaç olan yazılım, IOT, elektronik, haberleşme gibi ihtiyaç olan teknolojik ekipmanların tedariği sürecinde de bizatihi rol alacağız. Beklentimiz sanayicimizin dijital dönüşümünü yerli ve milli kaynaklarla sağlayabilmek." diye konuştu.

DİJİTALLEŞME VE KÜRESEL REKABET

MARKA Genel Sekreteri Mustafa Çöpoğlu, işletmelerin artık geleneksel yöntemlerle değil dijitalleşerek küresel rekabette kendilerine yer bulabildiklerine işaret ederek "Bu noktadan hareket eden Bilişim Vadimiz, görev alanımızda bulunan 3 OSB'den 15 firmanın dijital dönüşümünü sağlayacak." dedi.

FARKINDALIK OLUŞTURACAK

TOSB İnovasyondan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Burhanoğlu, otomotiv sektöründe dijitalleşmenin olmazsa olmaz olduğunu vurgulayarak "Bu program farkındalık oluşturması açısından da çok önemli. Firmalar bu farkındalıkla birlikte küresel otomotiv pazarında yerini sağlamlaştıracak." diye konuştu.